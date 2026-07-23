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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джорджи о тренировках во время беременности: «Выхожу на корт вместе с сыном и чувствую себя немного странно – будто слишком много съела»

Камила Джорджи рассказала о подготовке к возвращению в тур. В апреле 34-летняя итальянка сообщила , что планирует возобновить карьеру в 2027-м.

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