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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Тушёный картофель с мясом! Вкусный рецепт, от которого пальчики оближешь!

Тушёный картофель по праву считается одним из самых вкусных сытных блюд нашей кухни. Мы будем готовить это блюдо в казане, потому как именно в этой посуде мясо не потеряет своего сока и вместе с картофелем приобретут неповторимый вкус, при одном упоминании которого во рту появляются слюнки! Что нам ….

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