Тушёный картофель с мясом! Вкусный рецепт, от которого пальчики оближешь!

Тушёный картофель по праву считается одним из самых вкусных сытных блюд нашей кухни. Мы будем готовить это блюдо в казане, потому как именно в этой посуде мясо не потеряет своего сока и вместе с картофелем приобретут неповторимый вкус, при одном упоминании которого во рту появляются слюнки! Что нам ….