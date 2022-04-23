Поцелуйные обряды Руси, повергавшие иностранцев в культурный шок

Неизменным атрибутом трюмо в советских квартирах был одеколон «Тройной». А культурным достоянием – «Тройной Брежнев» – исторически устоявшийся ритуал, который вынужденно приходилось соблюдать при встрече иностранных политиков с Леонидом Брежневым.