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Поцелуйные обряды Руси, повергавшие иностранцев в культурный шок

Поцелуйные обряды Руси, повергавшие иностранцев в культурный шок

Неизменным атрибутом трюмо в советских квартирах был одеколон «Тройной». А культурным достоянием – «Тройной Брежнев» – исторически устоявшийся ритуал, который вынужденно приходилось соблюдать при встрече иностранных политиков с Леонидом Брежневым.

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