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Контрафронт

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Мексика: По меньшей мере два человека были убиты в результате целенаправленного нападения возле...

Мексика: По меньшей мере два человека были убиты в результате целенаправленного нападения возле пересечения улиц Амадо Нерво и Калле Дель Сантуарио в секторе Ринконада Сан-Хавьер Саламанки, штат Гуанахуато, около 15:30 по местному времени (21:30 по Гринвичу).

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