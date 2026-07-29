Мексика: По меньшей мере два человека были убиты в результате целенаправленного нападения возле пересечения улиц Амадо Нерво и Калле Дель Сантуарио в секторе Ринконада Сан-Хавьер Саламанки, штат Гуанахуато, около 15:30 по местному времени (21:30 по Гринвичу).
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