Зачем внутренние офшоры российскому бизнесу

Поправки в Налоговый кодекс для резидентов специальных административных районов (САР) расширят возможности международных холдинговых компаний по выбору формы инвестиций для пониженных ставок налога на прибыль.
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