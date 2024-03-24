В Германии увидели угрозу для страны после теракта в Подмосковье

С заявлением выступила заявила министр внутренних дел ФРГ. В Германии возложили ответственность за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» на боевиков террористической и запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.
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