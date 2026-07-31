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Отчетность Dexcom за II квартал 2026 года: выручка $1,31 млрд и повышение годового прогноза

Отчетность Dexcom за II квартал 2026 года: выручка $1,31 млрд и повышение годового прогноза

Американский разработчик и производитель систем непрерывного мониторинга глюкозы DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное увеличение ключевых показателей и повышение корпоративных прогнозов на весь текущий год.

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