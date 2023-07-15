Ну что, дорогие, «Оркестр» играет… Что будем дальше делать? Я скажу сразу: речь пойдет не о «Вагнере», речь пойдет о несколько иной части нашего населения.
По Крещатику с «Оркестром»
Комментарии
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Владимир Барышев
Нельзя людей, реально, на пользу России служащих, постоянно только использовать в темную и периодически топтаться на их любви к отчизне, ведь когда нибудь, любовь и вера к тем кто только использует и топчет, может и кончиться и что тогда?
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13 час.
Наталия
Уже один только тот факт, что в торге, который ведет с Россией Запад через Абрамовича, есть пункты о расформировании ЧВК "Вагнер" и неприкосновенности руководства МО, свидетельствует о необходимости сохранения ЧВК и серьезного реформирования верхушки МО.
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13 час.
Galina
Молодец, автор! Есть еще честные люди в нашем мире! А таких, как генерал Гурулев, нужно гнать из Госдумы, чтобы она окончательно не превратилась в "Госдуру".И хватило у него(Гурулева) совести посоветовать Пригожину застрелиться!
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10 час.
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