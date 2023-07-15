По Крещатику с «Оркестром»

Владимир Барышев Нельзя людей, реально, на пользу России служащих, постоянно только использовать в темную и периодически топтаться на их любви к отчизне, ведь когда нибудь, любовь и вера к тем кто только использует и топчет, может и кончиться и что тогда?

Наталия Уже один только тот факт, что в торге, который ведет с Россией Запад через Абрамовича, есть пункты о расформировании ЧВК "Вагнер" и неприкосновенности руководства МО, свидетельствует о необходимости сохранения ЧВК и серьезного реформирования верхушки МО.