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Сгоревший спортклуб в Петербурге могли поджечь

Сгоревший спортклуб в Петербурге могли поджечь

Сильнейший пожар этим вечером тушили на Крестовском острове в Петербурге. Это не рядовое происшествие, ведь на самой дорогой земле в городе, полыхал самый легендарный самострой Северной столицы, бывший клуб Sport Palace.

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