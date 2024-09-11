Сгоревший спортклуб в Петербурге могли поджечь

Сильнейший пожар этим вечером тушили на Крестовском острове в Петербурге. Это не рядовое происшествие, ведь на самой дорогой земле в городе, полыхал самый легендарный самострой Северной столицы, бывший клуб Sport Palace.
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