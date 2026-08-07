Германия в июне нарастила экспорт

В июне 2026 года экспорт Германии увеличился на 0,9%, а импорт — на 4,4% по сравнению с маем 2026 года, следует из данных федерального статистического управления страны (Destatis), опубликованных 7 августа газетой Oldenburger Onlinezeitung.
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