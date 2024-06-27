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Царьград

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Схватил малыша и побежал: Шесть сотрудниц детского сада силой отбили 5-летнего мальчика у похитителя

Схватил малыша и побежал: Шесть сотрудниц детского сада силой отбили 5-летнего мальчика у похитителя

Сотрудницы сельского детского садика в Матвеево-Курганском районе Ростовской области проявили настоящий героизм.

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