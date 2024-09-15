Ваш покровитель из древнеегипетской астрологии: как узнать свой знак по дате рождения

Астрология была важной частью культуры многих древних цивилизаций, и Древний Египет не исключение. Уникальная египетская система зодиаков строилась на божественных покровителях, где каждому знаку соответствовал определённый бог или богиня, чьё влияние определяло характер и судьбу человека.
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