Иран и Россия движутся к совместному производству автомобилей

Для России и Ирана давно актуален вопрос обеспечения своих стран автомобилями и запчастями. Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, давая оценку палестино-израильскому конфликту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии