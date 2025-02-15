Экс-игрок НХЛ Каспарайтис: надеюсь, в этом сезоне Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дарюс Каспарайтис, который в 19992 году в составе Объединенной команды выиграл золото зимних Олимпийских игр, рассказал о тренировках с российским нападающим и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и высказался о погоне за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.