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Царьград

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Уборщица из китайского роддома усыновила 38 брошенных детей

Уборщица из китайского роддома усыновила 38 брошенных детей

Китаянка усыновила брошенных младенцев и стала гордостью страны.88-летняя уборщица из больницы в Синью на юго-востоке страны стала героиней Китая в 2024 году.

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