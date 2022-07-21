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Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР

Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР

Лавров заявил об изменении географии СВО из-за поставок Запада дальнобойного оружия Киеву Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

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