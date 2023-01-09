Вечерняя Москва

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В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Украинская армия планирует форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Об этом в понедельник, 9 января, заявил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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