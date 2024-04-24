Сценарии будущего – 61 миллиард для могилизации ВСУ

Юрий Ильинов

Байден назвал реальные цели Украины. Мобилизация - только начало Президент США Джозеф Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал ему цели Киева, на которые выделяется военная помощь. Украина должна заставить Россию пойти на мобилизацию - и это только начало операции против нашей страны. Как сообщает инсайдерский телеграм-канал "Легитимный", разговор с Зеленским был инициирован именно американской стороной. Официальный Вашингтон сообщает, что Байден заявил Зеленскому о скором поступлении военной помощи Украине. Но как отмечает инсайдерский источник, на самом деле американский демократ напомнил Зеленскому о достигнутых кулуарно договорённостях. Всего их три. Первая задача - набрать живую силу и устроить наступление с позитивными территориальными успехами. Задача-минимум - заставить Россию снова задуматься о мобилизации. В Вашингтоне верят, что такая акция приведёт к протестам в стране. В конечном счёте американцы хотят добиться смены власти в Москве. При этом в США понимают, что военным путём Россию победить не получится. Вторая задача касается уже самой Украины. В стране должно произойти перераспределение министерских кресел. Наконец третья задача - это передел государственных активов Украины под американских хозяев. В первую очередь это касается земли. Одним словом, Зеленскому напомнили о задачах, поставленных сценаристами на Западе. Тем не менее, как отмечают издание Financial Times, нынешний пакет помощи США Украине может стать последним. Более Киеву не стоит рассчитывать на столь же крупные финансовые вливания. Аналитики издания уверены, что американские деньги никак не повлияют на ситуацию на фронте, а самих средств хватит не более чем на год военных действий.