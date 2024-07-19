МО: десантники уничтожили пункт управления батальона украинской армии на правобережье Днепра

По позициям был нанесен артиллерийский удар Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесло артиллерийский удар и ликвидировало пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.
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