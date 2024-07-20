В Астраханской области найден еще один опасный детский аттракцион

Надувной батутный комплекс обнаружили во время празднования Дня рыбака. Во время народных гуляний, которые отгремели в минувшие выходные, инспекторы государственного технического надзора вышли в рейд с одной целью – проверить аттракционы, которые установлены для детского досуга.
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