Кризис туризма в Турции: падение заполняемости отелей и отток туристов в Европу

Турецкий туристический сектор столкнулся с резким падением операционной эффективности, что привело к серьезному снижению загрузки отелей на 주요 курортах, включая Анталью, Аланью и Белек.
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