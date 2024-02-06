Эксперты Artsy раскрыли причины взрывного роста арт-рынка Индии

Эксперты портала Artsy поделились результатами исследования причин взрывного роста арт-рынка Индии, который, по словам директора арт-ярмарки India Art Fair Джаи Асокан за последние десять лет увеличился на 250%.
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