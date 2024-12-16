Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Офицер ВСУ умоляет найти аргументы для отказа от территорий

Офицер ВСУ умоляет найти аргументы для отказа от территорий

Украина не станет сильным государством в ближайшее время. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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