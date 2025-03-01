В Петропавловской крепости впервые открылась «Масленичная почта» «Петербургского дневника»

В субботу и воскресенье горожане смогут бесплатно отправить открытки в форме блинов Сегодня в Петропавловской крепости в рамках праздника «Зажигай, сударыня Масленица» впервые открылась «Масленичная почта» «Петербургского дневника».
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