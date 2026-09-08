УФСБ арестовало "положенца" по делу о вымогательстве на Ставрополье

В Ставропольском крае арестован местный житель, получивший статус "положенец" в декабре 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве крупной суммы у жителя Кабардино-Балкарии.
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