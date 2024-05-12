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Новак назвал ключевые задачи топливно-энергетического комплекса РФ

Новак назвал ключевые задачи топливно-энергетического комплекса РФ

Кандидат на должность вице-премьера Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса (ТЭК) реализацию экспортного потенциала и обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами.

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