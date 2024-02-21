Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН

Госдеп: передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН Седан Aurus Senat.
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