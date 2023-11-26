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Стрижки для объема на тонкие волосы

Большому числу девушек свойственно желание иметь красивые и ухоженные волосы. Что же делать, если от природы локоны не отличаются послушностью и к тому же тонкие и лишенные объема? В таком случае путь лежит к опытному парикмахеру-стилисту, который поможет выбрать новый образ.

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