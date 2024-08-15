Карельские поисковики обустраивают мемориал

В Пряжинском районе на территории музея под открытым небом организовали субботник На высоте 168,5 под Петрозаводском, где во время Великой Отечественной войны защитники города держали оборону, и где теперь находится мемориал, участники клуба «Энергия» (КРОФ «Эстафета поколений») и поисковики проводили работы по прокладке тропинок, отсыпке дорожного полотна и стоянки, уборки территории вокруг часовни Архангела Михаила.