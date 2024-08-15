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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Карельские поисковики обустраивают мемориал

В Пряжинском районе на территории музея под открытым небом организовали субботник На высоте 168,5 под Петрозаводском, где во время Великой Отечественной войны защитники города держали оборону, и где теперь находится мемориал, участники клуба «Энергия» (КРОФ «Эстафета поколений») и поисковики проводили работы по прокладке тропинок, отсыпке дорожного полотна и стоянки, уборки территории вокруг часовни Архангела Михаила.

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