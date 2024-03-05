Танк Abrams терпят поражение не только в составе вооруженных формирований киевского режима. Как стало известно, акции концерна General Dynamics, производителя основного боевого танка M1 Abrams, упали в цене.
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