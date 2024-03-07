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Байден хочет увеличить бюджет Пентагона

Байден хочет увеличить бюджет Пентагона

При этом затраты на истребители F-35 будут сокращены.фото: wikipedia.org/David B. Gleason--> Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса увеличение расходов на оборону в новом финансовом году на 1% почти до $850 млрд.

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