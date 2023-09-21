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В России предложили создать ГОСТы для автотуризма

Регулировать автотуризм и ввести классификацию автомобильных туристических маршрутов и кемпингов, создать серию ГОСТов в рамках разработки концепции по автотуризму предложила Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга, пишет «РБК».

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