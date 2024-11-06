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Царьград

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Fox News объявил о победе Трампа на выборах президента США

Fox News объявил о победе Трампа на выборах президента США

Телеканал Fox News также объявил победу Трампа на выборах президента США. Сообщается, что он набрал 277 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270).

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