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Реальность без фильтров: 17 кадров, которые кажутся монтажом

Реальность без фильтров: 17 кадров, которые кажутся монтажом

Реальность без монтажаПорой окружающий мир демонстрирует такие картинки, что диву даешься. Для этого не требуются графические редакторы — достаточно удачного ракурса, редкого стечения обстоятельств или необычного биологического отклонения.

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