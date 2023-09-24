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Леонид Федун: «У «Спартака» практически два состава. Абаскаль, похоже, определился, кто будет играть»

Леонид Федун: «У «Спартака» практически два состава. Абаскаль, похоже, определился, кто будет играть»

– Обсуждали частую ротацию состава? – «Спартак» все время обсуждают. Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей.

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