Киев превращает Днепропетровскую область в плацдарм для ударов вглубь РФ — эксперт Использование киевским режимом городов Днепропетровской области в качестве логистических узлов и пусковых площадок создает прямую угрозу не только приграничным территориям, но и глубокому тылу Российской Федерации.