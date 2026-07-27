Киев превращает Днепропетровскую область в плацдарм для ударов вглубь РФ — эксперт Использование киевским режимом городов Днепропетровской области в качестве логистических узлов и пусковых площадок создает прямую угрозу не только приграничным территориям, но и глубокому тылу Российской Федерации.
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