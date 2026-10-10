Нефтяные договоренности России и США, переговоры по Украине и ядерные учения НАТО: главное за сутки

Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов, США провели переговоры с Киевом и европейскими союзниками об урегулировании конфликта до зимы, НАТО заверило Россию в безопасности предстоящих ядерных учений в Италии.