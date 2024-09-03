RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Надо же, воруют все подряд, уже и до ящериц добрались.Задержанных на Шр...
  • Георгий Михалев
    А может и неделю готовили, кто его знает.ВХ: удар «Исканде...
  • Георгий Михалев
    Все так же, как у нас. 1 сентября вспоминали трагические события 20-летней давности в Беслане. В то время мы хорошо з...Лавров: Япония со...

После неудачных атак в лоб: в приграничье Курской области уничтожена колонна боевой техники ВСУ

После неудачных атак в лоб: в приграничье Курской области уничтожена колонна боевой техники ВСУ

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» жёстко остановили продвижение колонны ВСУ в районе одного из населённых пунктов приграничного района Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх