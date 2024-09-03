После неудачных атак в лоб: в приграничье Курской области уничтожена колонна боевой техники ВСУ

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» жёстко остановили продвижение колонны ВСУ в районе одного из населённых пунктов приграничного района Курской области.
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