Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Вишневый сад. Сад вишневый» — новая интерпретация чеховской пьесы, которую создали хореографы Павел Глухов и Максим Севагин на музыку одного из ведущих российских композиторов Александра Чайковского.
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