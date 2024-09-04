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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо» Нагорных о продлении контракта с Пиняевым: «Сергей хочет развиваться здесь, в перспективе – играть в Европе, все это знают. Отступные теперь высокие, соответствующие его уровню»

Вчера «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 19-летним полузащитником, которое будет действовать до 2028 года.

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