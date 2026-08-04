Как снимать в «золотой час»? О частых ошибках начинающих фотографов.

Юрий Ильинов

Охота на «Фламинго»: ПВО приходится ловить ракеты у самой земли Украинская крылатая ракета наземного базирования FP-5 «Фламинго» была зафиксирована пролетающей на территорией России на предельно малых высотах — всего в паре десятков метров от земли. Военные специалисты отмечают, что из-за такого низкого профиля полёта наземным радарам крайне сложно засечь ракеты, которыми Украина грозится начать массово бить уже этой осенью. Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов рассказал, какие страны НАТО помогли противнику достичь таких результатов и как нашей системе ПВО придется отвечать на этот вызов. Пролет ракеты FP-5 «Фламинго» на очень малой высоте зафиксирован во время одного из ракетных ударов по России. «Просто пример того, насколько низко теперь данные ракеты способны лететь над землей, что значительно усложняет их обнаружение и поражение классической связкой ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) плюс РЛС (радиолокационная станция). Для этого и привлекаются «летающие радары» — самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения)», — прокомментировал видео один из военных ресурсов. Отмечается, что серьезные проблемы могут начаться в случае, если противник начнет массово производить крылатые ракеты либо получит их от западных стран, поскольку самолетов-разведчиков недостаточно для регулярного патрулирования большой территории. Пока российская армия успешно справляется с поставленными задачами. В частности, в ночь на 2 августа, при участии самолета ДРЛО А-50У, все шесть выпущенных противником крылатых ракет были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Липецкой, Пензенской областями. Напомним, месяц назад глава украинской компании Fire Рoint заявлял, что, помимо крылатых ракет, Киев намерен применить украинские баллистические ракеты — до первых ударов по России якобы осталось одно испытание. Он также утверждал, что испытывать новую ракету по российской территории предполагают осенью. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, усовершенствовать ракеты «Фламинго» противнику помогли западные страны. — Думаю, что сверхмалые высоты, на которых летят ракеты «Фламинго» — это результаты работы систем управления, которые существуют в англо-французских ракетах SCALP и Storm Shadow, — говорит эксперт. — Вероятность того, что французы в своё время помогли поставить Украине такую систему наведения, очень велика. Кроме того, Украина также добивалась, чтобы ей передали немецкую систему от ракет Taurus. Она имеет ещё несколько дополнительных каналов, которые позволяет ей лететь на малых высотах и строить маршрут, в том числе, по цифровым картам и тепловой сигнатуре самой цели. — С какой проблемой может столкнуться наша система ПВО в таком случае? — Мы успешно сбиваем как крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP на предельно малых высотах , так и ракеты «Фламинго». Конечно, эта задача сложная и требует большего количества комплексов ПВО, которые должны видеть на предельно малых высотах ракеты противника и поражать их. Потому что на средних высотах, условно, километр и выше, нам нужно одно количество комплексов, а на высоте, например, 50 или 100 метров — в несколько раз больше, чтобы гарантированно перехватывать ракеты. Во всяком случае, сегодня мы с поставленной задачей справляемся. То, что подобного типа ракеты идут на предельно малых высотах, делает их достаточно сложной целью, несмотря на очень большие размеры «Фламинго». Габариты ракеты отчасти делают её более заметной для радаров. В то же время чувствуется, что Украина не очень довольна результатами применения этих ракет. На днях появилась информация, что Зеленский просил у Трампа, помимо 300 перехватчиков для ракет Patriot, еще и крылатые ракеты «Томагавк» (BGM-109 Tomahawk). Вопрос, зачем ему эти ракеты, если у него есть свои хорошие «Фламинго»? Значит, они оказались не такими хорошими, как хотелось бы Киеву. В любом случае, это опасное оружие и к нему нужно относиться внимательно и предусматривать разные варианты его применения.