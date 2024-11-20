Попытка госпереворота в Абхазии: В Сухуме вдруг обеспокоились отношениями с Россией

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Борис Выдрин

Bogdan Stupin Sergiy Che Вся эта полуправда - сознательно или нет - обходит СЕГОДНЯШНЮЮ причину "боевой стойки" Абхазии. Хлынувшие туда из России "предприниматели" плевать хотели на необходимость создания основы для привлечения в Абхазию российских возможностей. То есть, заинтересованности МЕСТНЫХ в таком курсе. Итог - налицо. Абхазы быстро приметили, что гости с севера видят у них только недвижимость и земельные участки. Опять же с той же целью - возведения объектов для "туристов". То есть, приезжих из России, привлеченных теплым морем и хотя бы относительной схожестью с турецкими берегами. Местное население смекнуло, что в итоге останется без тех почти дармовых денег, которые пока что им возят из России не слишком взыскательные любители черноморских пляжей. Стало быть, проблема могла решиться только после законодательно обеспеченного участия местного населения в планах "предпринимателей" от северных соседей. Т.е. надо было искать компромисс. Но тут ,видимо, нашла коса на камень: "Делиться доходами??? Ишшо чаво!" В итоге, получай, Россия, очередную проблему. И разумеется, ничего хорошего от нашей бизнесменов абхазы не ждут и свою землю персонажам вроде Фридмана, Вексельберга, Дерипаски, Вартбурга, Авена, Михельсона, Давидовича, Чигиринского, Кантора, Ойфа, Шефлера, двух Коганов и граждан США, «имеющим активы в России», Йордана, Швидлера, Невзлина, Ходорковского, Гусинского и т.д. отдавать не захотят. Они умнее хохлов да и рассиян, которые вляпались в дерьмо обещаний.