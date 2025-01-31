Владимир Алтайцев Даже если бы выдали Асада, всё равно ваххабиты выгнали бы российские базы. Мусульманам верить нельзя ни в чём. Предаст и продаст.

Владимир Алтайцев За ч то ты, тварь, ненавидишь Россию и пос тоянно ей гадишь?