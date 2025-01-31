Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Александр24
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  • Владимир Алтайцев
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Своих не бросаем: Башара Асада не выдадут новым сирийским властям, но ценой потери российских баз

Своих не бросаем: Башара Асада не выдадут новым сирийским властям, но ценой потери российских баз

БлокнотРУ 29 января стало известно, что новые сирийские власти потребовали от России выдать Башара Асада.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Даже  если  бы  выдали  Асада, всё  равно ваххабиты   выгнали  бы  российские  базы. Мусульманам верить нельзя  ни в чём. Предаст и продаст.
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3 час.
Владимир Алтайцев
За  ч то ты, тварь, ненавидишь  Россию и пос тоянно  ей  гадишь?
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Действия  наши  на  этих  базах  в  фактической  осаде   были  бы  невозможны. Терять наших воинов  не  надо.
Ответить
3 час.
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