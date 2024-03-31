ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

В сирийской провинции Хомс в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования боевиков, об этом 31 марта сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.