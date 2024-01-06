Новые дорожные знаки установили вдоль набережной Актау

Сообщается, что эти работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. В управлении полиции Актау сообщили на набережной 14 микрорайона установлены знаки «Рекомендуемая скорость» в 40 км/ час.
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