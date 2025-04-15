Большинство британцев назвали Великобританию сломанной страной

Большинство британцев считают, что Великобритания «сломана» и движется не в том направлении. Об этом 14 апреля, сообщила британская газета The Sun, ссылаясь на опрос, проведенный исследовательским агентством Survation.
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