Серия взрывов произошла в Одессе и Харькове

Несколько взрывов прогремели в Харькове и Одессе, сообщили городские паблики. При этом, воздушные силы Украины объявили, что сбили все беспилотники, атаковавшие подконтрольную Киеву территорию Запорожской области, Одесскую и Днепропетровскую области.