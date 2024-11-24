Путин подписал закон об ответственности за подложные счета-фактуры

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по продаже и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
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