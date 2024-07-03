Масштабный мотофестиваль прошел деревне Болкашино под Солнечногорском

Мотофестиваль ENDURO WEEKEND провели в деревне Болкашино в городском округе Солнечногорск. Ежегодное мероприятие собрало более 400 зрителей, а в числе участников — порядка 260 гонщиков из Москвы, Московской области и других регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии