FT: Евросоюз может выделить Киеву кредит в $44,48 млрд без участия США

Евросоюз предоставит Украине новый кредит в размере $44,48 млрд до конца этого года. При этом деньги будут отправлены независимо от участия США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.
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